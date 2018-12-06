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6 дек 2018

Новый Ford Explorer показали изнутри

Новый Ford Explorer показали изнутри
Автор фото: autoblog.com

Появились фотографии интерьера Ford Explorer следующего поколения. Ожидается, что премьера автомобиля состоится в следующем году на автосалоне в Детройте

Подглядеть интерьер удалось изданию Autoblog, которое и поспешило поделиться фотографиями салона со всеми желающими. Надо сказать, снимки получились достаточно качественными, что  позволят подметить все детали. Важный пункт - Ford постепенно отходит от монолитной конструкции центральной консоли. Теперь за основу взяты рубленые формы – консоль строго разделена на сегменты. Еще одним важным элементом дизайна стал хайтек. Новый Explorer получит множество опций, из серии ниш с беспроводной зарядкой. Интересным образом выполнены и некоторые переключатели, например селектор трансмиссии выполнен в виде электронной шайбы.

Кстати, в качестве трансмиссии будет использован 10-диапазонный автомат. Что касается техники в целом, то автомобиль будет построен на модульной архитектуре CD6.В гамму двигателей большого кроссовера войдут: 2,3-литровая «турбочетверка» EcoBoost, 3,3-литровый атмосферный мотор V6.Также автомобиль будет доступен и с гибридной силовой установкой. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК, autoblog

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