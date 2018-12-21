Новый Ford Explorer покажут в январе

Американский производитель решил поделиться датой презентации нового Explorer. Автомобиль широкой публике покажут в рамках детройтского автосалона, правда, для СМИ будет сделано отдельное мероприятие, которое состоится ещё раньше- девятого января.

Надо отдать должное, компания умеет хранить секреты. Дело в том, что внешность автомобиля до конца неизвестна. Даже в момент распространения летнего тизера, где Explorer изображен в полицейской ливрее, экстерьер сложно разглядеть из-за яркого света фар и проблесковых маяков.

В технической части, наоборот, нет никаких тайн. Так, внедорожник сменил нынешнюю «тележку» с поперечным расположением мотора и основным передним приводом на новую платформу CD6 с продольным расположением двигателя. Кстати, силовых установок будет несколько, а базовым двигателем - “турбочетверка” EcoBoost, объемом 2.3 литра и мощностью в 284 лошадиных силы. Для более дорогих версий предложат новый «атмосферник» V6 3.3 Cyclone (300 л.с). Предполагается, что автомобиль также будет оснащаться и гибридной силовой установкой, правда подробности о ней пока не известны.