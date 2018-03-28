СП Ford Sollers вывело на российский рынок обновленный Ford Explorer. Внешне все изменения свелись к тому, чтобы сделать машину более солидной, потому в Ford щедро украсили ее массой хромированных декоративных элементов.

Определить рестайлинговую версию можно по новому рисунку радиаторной решетки (тоже хромированной). Светодиодные противотуманные фары уменьшились в размерах и переехали чуть выше: так увеличилась их защита от грязи.

В салоне вообще никаких изменений, но специально для российского рынке в Ford добавили USB-розетку рядом с внутрисалонным зеркалом заднего вида. Связано это с широкой распространенностью в нашей стране видеорегистраторов. Теперь не придется тянуть отдельную проводку или занимать одну из 12-вольтовых розеток питанием этого гаджета.

Базовая версия Ford Exlporer XLT обойдется в 2 669 000 рублей, это на 150 000 рублей меньше, чем стоил дорестайлинговый вариант. Комплектация включает в себя 7-местный кожаный салон, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, электрообогрев лобового стекла, камеру заднего вида, светодиодные передние и противотуманные фары. Кроме того, комплектация включает мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым экраном.

Версия Limited (2 942 000 рублей) дополнительно включает 20-дюймовые легкосплавные колеса, сиденья с памятью регулировок и перфорированной отделкой с функцией вентиляции, электрообогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, электропривод складывания третьего ряда сидений и широкоугольной фронтальной камерой с омывателем. Здесь установлена аудиосистема Sony с 12 динамиками, включая сабвуфер. Дверь багажника на такой версии снабжена электроприводом, а двигатель можно запустить дистанционно с брелока.

Топовая версия Limited Plus (3 142 000 рублей) также имеет панорамную крышу с люком и комплексом систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, систему активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, систему слежения за разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, системой мониторинга «слепых» зон BLIS. Передние мультиконтурные кресла в Ford Explorer Limited Plus снабжены функцией массажа, а включение стеклоочистителей и переключение с ближнего света на дальний осуществляется автоматически.