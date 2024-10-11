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11 окт 2024

Ford F-150 получил более мощную версию от Shelby

Ford F-150 получил более мощную версию от Shelby
Автор фото: фирма-производитель

Американская фирма Shelby представила пакет доработок к пикапу Ford F-150. Модель оснастили более мощными силовыми установками и лучше подготовили к оффроуду

Стандартный F-150 Raptor от Shelby получил 3,5-литровый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. Более внушительно выглядит флагманский агрегат на Raptor R - 5,2-литровый V8 с форсированной мощностью 900 л.с. (в штатном исполнении - 730 л.с.). Обеим версия улучшили выхлопную систему и оснастили новыми нагнетателями и системами охлаждения.

Также F-150 достались 37-дюймовые шины с 18-дюймовыми колесными дисками, увеличенный дорожный просвет и опциональный капот с воздухозаборником. Внутри изменили материалы отделки, добавили фирменные коврики и гоночные педали Billet, а также отличительные значки с номером в серии. 

При написании новости использовалась информация:
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