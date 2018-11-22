Ford Focus стал внедорожником

Если говорить точнее, то последовал современным трендам, примерно так же, как это сделали в Renault и Lada, представив свои модели Stepway и Cross. Правда у Ford без особенностей не обошлось

Конечно, незачем останавливаться на одних Renault и Lada, среди европейских производителей много тех, кто "мастерит" из легковушек кроссоверы. Кстати, сейчас мы будем говорить именно о европейском Ford, так как четвертое поколение "Фокуса" у нас еще не представлено.

Производитель в этот раз решил "прокачать" свой универсал. На первый взгляд, все доработки носят традиционный характер: защитный пояс из темного пластика, особая отделка салона с синей прострочкой и цветными вставками, большие диски на 17 или 18 дюймов с шинами 215/55 и 215/50 R18.

Однако, под "фантиком" кроется и интересная начинка. Дело в том, что инженеры Ford переработали подвеску. Уже в базе сзади идет многорычажка, инженеры заново просчитали пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, пересмотрели геометрию. Кроме того, селектор выбора режимов движения Drive Mode к трем базовым положениям (Normal, Sport и Eco) получил два новых — Slippery для скользких покрытий и Trail, в котором АБС ослабляет хватку для эффективного замедления на сыпучих поверхностях. Кстати, сам производитель не называет свою модель кроссовером, наоборот, Ford подчеркивает, что это универсал, пусть и лучше подготовленный к плохим условиям.