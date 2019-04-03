Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Новинка получила новую платформу, дизайн в стиле Focus, линейку гибридных силовых установок и полностью новый салон

Новый Ford Kuga построен на модульной платформе C2, которая лежит в основе семейства Focus четвертого поколения. Новинка стала шире и длиннее старой «Куги». Кроме того, у кроссовера увеличилась колесная база. Производитель также заявляет о том, что жесткость кузова по сравнению с предшественником увеличилась на десять процентов, а масса самого автомобиля, наоборот, снизилась на девяносто килограмм.

Гамма двигателей включает в себя 1,5-литровый бензиновый (120 или 150 сил) и два дизеля объемом 1,5 и 2,0 литра (120 и 190 лошадиных сил), которые могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом» с адаптивной логикой переключений. Привод может быть передним или полным.

К слову, у автомобиля существует и гибридная версия, на которую производитель делает очень большую ставку. Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащается атмосферником объемом 2,5 литра, электромотором и блоком батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Суммарная мощность – 225 сил. Машина может проезжать на электротяге до 50 километров, а ее средний расход топлива составляет 1,2 литра на 100 километров пробега.