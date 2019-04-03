Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2019

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Новинка получила новую платформу, дизайн в стиле Focus, линейку гибридных силовых установок и полностью новый салон

Новый Ford Kuga построен на модульной платформе C2, которая лежит в основе семейства Focus четвертого поколения. Новинка стала шире и длиннее старой «Куги». Кроме того, у кроссовера увеличилась колесная база. Производитель также заявляет о том, что жесткость кузова  по сравнению с предшественником увеличилась на десять процентов, а масса самого автомобиля, наоборот, снизилась на девяносто килограмм.

Гамма двигателей включает в себя 1,5-литровый бензиновый (120 или 150 сил) и два дизеля объемом 1,5 и 2,0 литра (120 и 190 лошадиных сил), которые могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом» с адаптивной логикой переключений. Привод может быть передним или полным.

К слову, у автомобиля существует и гибридная версия, на которую производитель делает очень большую ставку.  Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащается атмосферником объемом 2,5 литра, электромотором и блоком батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Суммарная мощность – 225 сил. Машина может проезжать на электротяге до 50 километров, а ее средний расход топлива составляет 1,2 литра на 100 километров пробега.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Kuga

Найден новый Ford Kuga

14 января 2019
Ford Kuga

В России обнаружили более 20 тыс. опасных Ford Kuga

08 сентября 2017
Ford Kuga 2011

Ford отзывает в России кроссоверы Kuga из-за риска пожара

15 июня 2017
Ford Kuga

В России собрали 50-тысячный Ford Kuga

21 апреля 2017

Ford опубликовал полный прайс на российскую версию кроссовера Kuga

08 декабря 2016

Ford завершил испытания кроссовера Kuga с системой ЭРА-ГЛОНАСС

10 ноября 2016

 Новости Ford Kuga

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe - mercedes-amg gt 4-door coupe 2019 оказался… пятиместным суперкаром Тест драйв
03 апреля 2019

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
"Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe оказался… пятиместным суперкаром"
KIA K900 - представительский седан kia k900 2019 проповедует сдержанную роскошь
Тест драйв
01 апреля 2019

KIA K900
"Представительский седан KIA K900 проповедует сдержанную роскошь"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины
Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 1 1 4