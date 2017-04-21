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21 апр 2017

В России собрали 50-тысячный Ford Kuga

В России собрали 50-тысячный Ford Kuga
Автор фото: фирма-производитель

СП Ford Sollers объявило о том, что 20 апреля 2017 с конвейера завода в Елабуге (Татарстан) сошел юбилейный, 50-тысячный экземпляр кроссовера Ford Kuga

Юбилейным стал автомобиль в комплектации Titanium Plus серого цвета Magnetic с 1,5-литровым двигателем EcoBoost (182 л.с.), коробкой PowerShift в версии с полным приводом. В данной комплектации кроссовер оснащен системой удержания в полосе Lane Keeping Aid, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль, естественно, оснащен системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Напомним, что производство обновленного кроссовера Ford Kuga стартовало в России в конце 2016 года. Автомобили собираются по полному циклу со сваркой и окраской. На российском рынке кроссовер доступен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 и 182 л.с., а также с 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 150 л.с.

За первые три месяца этого года продажи Ford Kuga в России составили 2138 автомобилей, что сделало его самой популярной моделью Ford у нас. 

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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