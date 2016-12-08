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8 дек 2016

Ford опубликовал полный прайс на российскую версию кроссовера Kuga

Ford опубликовал полный прайс на российскую версию кроссовера Kuga
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба российского подразделения американской компании Ford сообщила о начале приема заказов на новое поколение кроссовера Kuga, а также опубликовало полный прайс-лист на эту модель.

Новый американский кроссовер, серийное производство которого по технологии полного цикла месяц назад было налажено на предприятии СП «Ford Sollers» в Елабуге, официально вышел на российский рынок. Оформить заказ на эту модель можно уже сейчас во всех салонах официальных дилеров Ford в России.

Новое поколение Ford Kuga доступно российским клиентам в четырех комплектациях: Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus.

В начальной комплектации Trend автомобиль предлагается с 2,5-литровым «атмосферником» с отдачей 150 л.с., системой переднего привода и шестиступенчатой автоматической КПП. Кроме того, в список базового технического оснащения кроссовера входят: фронтальные фары со светодиодной «начинкой», стальные 17-дюймовые колесные диски, систему бесключевого старта двигателя, кондиционер, аудиосистема с поддержкой формата MP3, комплект из семи подушек безопасности, а также система MyKey, которая позволяет владельцу установить ограничение на максимальную громкость аудиосистемы и максимальную скорость автомобиля. Такая версия Ford Kuga обойдется будущему владельцу в 1 379 000 рублей.

В более продвинутой версии Trend Plus у кроссовера остается связка из базового 2,5-литрового мотора с передним приводом (1 469 000 рублей) и становится доступен полуторалитровый бензиновый EcoBoost мощностью 150 л.с. с системой полного привода (1 559 000 рублей).

Ford Kuga в комплектации Titanium можно будет заказать с любым двигателем из моторной гаммы – 2,5-литровым с передним приводом за 1 559 000 рубле), 1,5-литровым мощностью 150 л.с. с полным приводом за 1 679 000 рублей, а также с более мощной модификацией 1,5-литрового EcoBoost, который развивает 182 л.с. и также предлагается только с системой полного привода (1 769 000 рублей).

Для топовой комплектации будет доступен только самый мощный силовой агрегат, система полного привода, а также адаптивная биксеноновая оптика, панорамная крыша, камера заднего вида, новое поколение мультимедийной системы SYNC 3 с 8-дюймовым тачпадом, встроенной навигацией и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. За такую версию кроссовера придется заплатить уже 1 959 000 рублей.

В основные конкуренты для американского кроссовера прочат японские кроссоверы Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Mazda CX-5, а также южнокорейские Hyundai Tucson и Kia Sportage.

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При написании новости использовалась информация:
Российская газета, АвтоВести, Мотор

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