Ford ищет стрелочника

Из-за остановки продаж кроссовера Kuga PHEV компания Ford не сможет сама соблюсти ограничения по выбросам СО2 в Европе. По этой причине концерн ищет партнера

Компания Ford сняла с продаж plug-in гибридную версию кроссовера Kuga в августе этого года после четырёх случаев возгорания батареи. Причиной пожаров официально названо короткое замыкание вследствие попадания воды в батарею через зарядный модуль. Казалось бы, ну сняли, да и ладно. Дело все в том, что если в США отсутствие plug-in гибрида не играет большой роли, то для Европы это одна из ключевых моделей, которая должна позволить Форду избежать углеродного штрафа в 2021 году.

Теперь Ford, по данным издания Automotive News Europe, срочно ищет компанию-партнёра, с которой можно было бы суммировать свой углеродный след и всё-таки избежать штрафа — европейские законы такое позволяют. В числе потенциальных союзников называются Renault, LEVC и Volvo, у которых есть некоторый запас до верхней границы выбросов СО2 и которые могут поделиться этим запасом с менее удачливыми автопроизводителями (разумеется, не бесплатно). Volkswagen, с которым Ford состоит в альянсе, для этих целей не годится, поскольку сам находится под угрозой углеродного штрафа.