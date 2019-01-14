Найден новый Ford Kuga

Американский производитель активно тестирует кроссовер следующего поколения, чем не преминули воспользоваться шпионы, запечатлев автомобили во всей красе

Разумеется, полностью автомобиль разглядеть не удастся - мешает камуфляж, однако некоторые выводы все же можно сделать. Судя по снимкам, новинка будет очень похожа на Ford Focus нового поколения - линии кузова практически идентичны, конечно, с поправкой на классы автомобилей. Интересно, что Kuga получила и «внедорожный арсенал» - пластиковые накладки на арки, а также достаточно высокий бампер, благодаря которому будет удобно парковаться.

В техническом плане тоже виднеются следы Focus, что не удивительно, так как новая «Куга» будет строиться на единой с Focus платформе C2, так что унификация автомобилей будет серьезной. Что касается моторов, то линейка силовых агрегатов будет состоять из трехцилиндровых моторов EcoBoost объемом 1,0 литр, мощностью в 85, 100 и 125 сил. Останутся и классические двигатели 1,5 литра на 150 и 182 лошадиные силы. Это же касается и турбодизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра.