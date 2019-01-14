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14 янв 2019

Найден новый Ford Kuga

Найден новый Ford Kuga

Американский производитель активно тестирует кроссовер следующего поколения, чем не преминули воспользоваться шпионы, запечатлев автомобили во всей красе

Разумеется, полностью автомобиль разглядеть не удастся - мешает камуфляж, однако некоторые выводы все же можно сделать. Судя по снимкам, новинка будет очень похожа на Ford Focus нового поколения - линии кузова практически идентичны, конечно, с поправкой на классы автомобилей. Интересно, что Kuga получила и «внедорожный арсенал» - пластиковые накладки на арки, а также достаточно высокий бампер, благодаря которому будет удобно парковаться.

В техническом плане тоже виднеются следы Focus, что не удивительно, так как новая «Куга» будет строиться на единой с Focus платформе C2, так что унификация автомобилей будет серьезной. Что касается моторов, то линейка силовых агрегатов будет состоять из трехцилиндровых моторов EcoBoost объемом 1,0 литр, мощностью в 85, 100 и 125 сил. Останутся и классические двигатели 1,5 литра на 150 и 182 лошадиные силы. Это же касается и турбодизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Autocar

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