Кроссовер Ford Kuga: одна из самых продаваемых моделей «голубого овала» на российском рынке. Производство кроссоверов локализовано на мощностях СП Ford Sollers, так что машины имеют полноценную российскую «прописку».

В ходе расследования, проведенного на предприятии выяснилось, что у 20 864 кроссоверов могут быть дефекты, напрямую влияющие на безопасность, говорится в уведомлении направленном в адрес Росстандарта. Так, компания отправит в сервисные центры 1059 Kuga, проданных с 25 сентября прошлого года по 30 июня этого года для замены боковых и коленных подушек. В них мог быть установлен неисправный инициатор, который не позволит подушке сработать в нужный момент.

Но самый большой отзыв касается 19 805 автомобилей, проданных почти за два года (с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г.). На этих автомобилях обнаружен дефект отделки средней стойки. При аварии, в случае срабатывания пиропатрона преднатяжителя ремней безопасности, может загореться внутренняя изоляция стойки. Здесь дефект устранят путем уменьшения длины изоляционного материала на обеих средних стойках.

Естественно, все работы будут бесплатными для автовладельцев.