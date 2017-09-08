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8 сен 2017

В России обнаружили более 20 тыс. опасных Ford Kuga

В России обнаружили более 20 тыс. опасных Ford Kuga
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Ford Kuga: одна из самых продаваемых моделей «голубого овала» на российском рынке. Производство кроссоверов локализовано на мощностях СП Ford Sollers, так что машины имеют полноценную российскую «прописку».

В ходе расследования, проведенного на предприятии выяснилось, что у 20 864 кроссоверов могут быть дефекты, напрямую влияющие на безопасность, говорится в уведомлении направленном в адрес Росстандарта. Так, компания отправит в сервисные центры 1059 Kuga, проданных с 25 сентября прошлого года по 30 июня этого года  для замены боковых и коленных подушек. В них мог быть установлен неисправный инициатор, который не позволит подушке сработать в нужный момент.

Но самый большой отзыв касается 19 805 автомобилей, проданных почти за два года (с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г.). На этих автомобилях обнаружен дефект отделки средней стойки. При аварии, в случае срабатывания пиропатрона преднатяжителя ремней безопасности, может загореться внутренняя изоляция стойки. Здесь дефект устранят путем уменьшения длины изоляционного материала на обеих средних стойках.

Естественно, все работы будут бесплатными для автовладельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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