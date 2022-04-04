Ford Mondeo не дожил до своего дня рождения

«Ему один день остался до пенсии» - возмущался в одном мультипликационном фильме красочный шериф. Удивительно, но эта фраза как нельзя лучше описывает положение дел по Ford Mondeo, надо только пенсию заменить на юбилей

Да, осенью этому полноразмерному седану могло исполниться ровно тридцать лет конвейерной жизни. К сожалению, производитель не стал ждать праздника и отправил машину в небытие. Формально, Mondeo еще может отпраздновать свой день рождения, если брать во внимание китайскую версию автомобиля, которая там востребована. Только важный фактор. Китайский Mondeo построен на платформе Focus, пусть и увеличенной, а оригинальный Mondeo имеет совершенно другую архитектуру.

Так, что за эталон считаем европейскую версию и его американского «клона» под названием Fusion. Надо сказать, что продажи у модели начали неуклонно падать с 2015 года – автомобиль попросту вытесняли кроссоверы, да и в целом сегмент легковушек тает на глазах, скоро в нём останутся только премиальные модели. Opel Insignia в следующем поколении превратится в кроссовер, а Mazda отменила новое поколение «шестёрки».