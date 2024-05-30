Спортивную версию Ford Mondeo покажут в Китае в следующем месяце

Совместное предприятие Changan Ford готовит к дебюту спортивную версию седана Mondeo с приставкой Sport. Модель покажут на автосалоне в Чунцине 7 июня

Ford Mondeo Sport будет предложен в двух вариантах исполнения: стандартном и ST-Line. Последняя получит 20-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски, красные тормозные суппорты, и другой спортивный декор. По габаритам Mondeo Sport не будет отличаться: 4920/1920/1600 мм. и колесная база - 2945 мм. Судя по опубликованным фотографиям, салон остался прежним. На передней панели установлен 27-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая “приборка”. Также стандартное оснащение будет включать систему автопилота второго уровня.

Известно, что Ford Mondeo Sport получит гибридную силовую установку на основе 2,0-литрового турбомотора. Суммарная мощность составит 285 л.с. Емкость аккумулятора пока не раскрывается, но вероятно, он будет поставляться компанией BYD. В паре с мотором будет работать бесступенчатая коробка E-CVT.