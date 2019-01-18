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18 янв 2019

Представлен обновленный Ford Mondeo

Представлен обновленный Ford Mondeo
Автор фото: фирма-производитель

На автомобильном шоу в Брюсселе концерн Ford продемонстрировал обновленный Ford Mondeo. На первый взгляд изменений немного, особенно в дизайне, однако в техническом плане все серьезно - автомобиль оснастили гибридной силовой установкой

Да, теперь Mondeo может быть гибридным. В данном случае автомобиль оснащается 187-сильным двухлитровым бензиновым мотором, электрическим двигателем и литий-ионной батареей емкостью 1,4 киловатт-часа. Производитель заявляет, что средний расход топлива гибрида составляет всего 4,2 литра на сто километров. Кстати, помимо гибрида Mondeo может быть оснащен 150- и 190-сильными дизельными двигателями 2.0 EcoBlue, а также 165-сильным бензиновым агрегатом 1.6 EcoBoost. Интересно, что двухлитровые дизельные двигатели агрегируются 8-ступенчатым автоматом, который умеет подстраиваться под стиль вождения и дорожные условия.

Что касается внешности, то автомобиль получил модернизированные бамперы с иными секциями противотуманных фар, а также новые фонари, которые теперь соединены хромированной полосой. Интересно, что версии автомобиля теперь отличаются друг от друга решеткой радиатора. Например, в версии Titanium она будет исполнена горизонтальными хромированными полосами, а роскошные версии Vignale будут щеголять особой решеткой с узором в «галочку».

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторевю

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