Ford Mondeo получил спортивную версию

В Китае дебютировал седан Ford Mondeo ST-Line — «спортивная» версия четырехдверки пятого поколения, предназначенной исключительно для рынка Поднебесной

К сожалению, если раньше под буквами ST скрывались серьезные доработки автомобиля, включая установку мощных турбо-моторов, то теперь все свелось к банальной модификации внешнего облика. В нашем случае речь идет про новые агрессивные бампера, красные тормозные суппорты и спойлер. Да, еще в гамму оттенков цвета кузова был добавлен яркий красный колер.

Вот и все доработки – тут даже салон решили не трогать. Собственно, мотор здесь тоже стандартный – двухлитровый турбо-агрегат мощностью в 238 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Надо сказать, что нынешний Mondeo — близкий родственник кросс-лифтбека Ford Evos и седана Lincoln Zephyr. А все они выросли из последнего Ford Focus, так как используется единая платформа.