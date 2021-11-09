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9 ноя 2021

Новый Ford Mondeo смотрит в сторону кроссоверов

Новый Ford Mondeo смотрит в сторону кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Со сменой поколения флагманский седан Ford вобрал в себя несколько генов сегмента SUV. В результате мы  наблюдаем кросс-седан наподобие Lada Vesta Cross или Volvo S60 CC

Удивительно, но новый Mondeo стал похож на несколько других моделей концерна сразу. Во-первых, прослеживаются черты электрического купе-кроссовера Mustang Mach-E, и концепт-кара Evos.  Многие эксперты предполагают, что новый Mondeo вообще является серийным воплощением  вышеуказанного концепта. Впрочем, в Ford уже заявили, что модель является самостоятельной и к Evos не имеет никакого отношения.

Что касается технических характеристик, то  новый Mondeo будет доступен с 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем EcoBoost мощностью 245 л.с., работающим вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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