Новый Ford Mondeo смотрит в сторону кроссоверов

Со сменой поколения флагманский седан Ford вобрал в себя несколько генов сегмента SUV. В результате мы наблюдаем кросс-седан наподобие Lada Vesta Cross или Volvo S60 CC

Удивительно, но новый Mondeo стал похож на несколько других моделей концерна сразу. Во-первых, прослеживаются черты электрического купе-кроссовера Mustang Mach-E, и концепт-кара Evos. Многие эксперты предполагают, что новый Mondeo вообще является серийным воплощением вышеуказанного концепта. Впрочем, в Ford уже заявили, что модель является самостоятельной и к Evos не имеет никакого отношения.

Что касается технических характеристик, то новый Mondeo будет доступен с 2,0-литровым бензиновым наддувным двигателем EcoBoost мощностью 245 л.с., работающим вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.