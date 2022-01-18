Представлен новый Ford Mondeo

В Китае состоялась официальная премьера Ford Mondeo пятого поколения. Автомобиль будет продаваться лишь на китайском рынке

Седаны постепенно теряют былую популярность в мире, уступая позиции кроссоверам, однако в Китае машины такого класса до сих пор любимы покупателями. По этому производитель решил сконцентрировать продажи именно в этом регионе.

Отметим, машина построена на общей платформе с моделями Ford Evos и Lincoln Zephyr. Габариты по сравнению с предшественником, который продавался у нас в стране, подросли. Длина, например, увеличилась на 60 миллиметров, а колесная база выросла сразу на 95 миллиметров.

Что касается силовых установок, здесь под капотом трудится двухлитровый турбомотор мощностью в 248 лошадиных сил. Привод – передний. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Поставки нового Mondeo в Европу не планируются. Про Россию говорить вообще не приходится, так как здесь Ford сосредоточился на продаже коммерческого транспорта.