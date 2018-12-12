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12 дек 2018

Ford Mondeo потеряет во внешности и приобретет в технике

Ford Mondeo потеряет во внешности и приобретет в технике

В шпионские объективы попалось новое поколение Ford Mondeo. Автомобиль немного скрыт камуфляжем, дабы замаскировать несколько свежих штрихов в дизайне. По большому счету, облик автомобиля не изменится, а техническую начинку серьезно «перелопатят»

По снимкам ясно, что главные внешние изменения коснутся лишь новых бамперов да "рисунка" фонарей. Однако в салоне, например, кроются интересные вещи - новая мультимедийная система, новый блок управления климатом. Самый главный штрих - шайба АКПП вместо обычного селектора.

Косвенно, это может говорить о появлении на модели восьмиступенчатого автомата, как на новом Ford Focus. Также, по неподтвержденной информации, автомобиль может получить дизельные двигатели серии EcoBlue, который уже стоит на некоторых моделях концерна, например, Ford Tourneo Custom. Что касается даты появления нового автомобиля, то  предполагалось, что его покажут на автосалоне в Женеве, однако из-за отказа компании от участия стоит ждать какого-либо отдельного корпоративного мероприятия.

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При написании новости использовалась информация:
Драйв, CarsWeek

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