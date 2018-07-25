Нынешнее поколение седана Ford Mondeo в России не может похвастаться высокими продажами, потому в компании придумывают новые версии дабы завлечь покупателей опциями и оснащением.

Вариант Business Edition получил в стандартном исполнении ряд опций от более дорогих вариантов: в Ford утверждают, что это может сэкономить до 80 тысяч рублей.

Сиденья в салоне такого варианта либо кожаные, либо с комбинированной отделкой замшей и кожей. Оба передних сиденья имеют электрорегулировки в 10 направлениях. При этом водительское оснащено функцией памяти настроек. Все сиденья имеют функцию подогрева. Задние стекла автомобиля имеют тонировку.

Также в оснащение вошли навигация, камера заднего вида и светодиодные динамические фары. Управление навигационной системой с актуальными картами России и Европы может осуществляться с помощью 8-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы SYNC, так и голосовыми командами на русском языке.

Ford Mondeo Business Edition доступен для заказа с двумя бензиновыми двигателями, оба сочетаются с гидромеханическим 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость версии с атмосферным двигателем объемом 2,5 л (149 л.с., 225 Нм) составляет 1 758 000 рублей, с 2-литровым турбомотором (199 л.с., 345 Нм) он обойдется в 1 898 000 рублей.