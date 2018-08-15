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15 авг 2018

Ford может отказаться от Mondeo

Ford может отказаться от Mondeo
Автор фото: фирма-производитель

Продажи в бизнес-классе (среднеразмерные седаны) на европейском рынке постоянно снижаются, что вынуждает компании задуматься о целесообразности выпуска новых моделей

Так, компания Ford может отказаться от выпуска Mondeo для европейского рынка, а с учетом того, что в Северной Америке «двойник» этой модели, седан Fusion не будет иметь наследника и вовсе уйти из бизнес-класса.

В самом Ford пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Правда, в компании говорят о развитии электрификации модельного ряда, но сегодня Mondeo/Fusion имеет лишь гибридную неподзаряжаемую версию. Кроме того, в соответствии с недавно озвученными планами, Ford планирует сосредоточиться на кроссоверах, внедорожниках и пикапах, сократив долю легковушек в общем объеме до 11%.

По мнению аналитиков, если Ford и останется в сегменте седанов бизнес-класса, то с полностью электрической моделью, которая изначально будет создаваться для китайского рынка. Производиться она будет там же, а в другие страны экспортироваться из Поднебесной.

Фактически, единственным игроком на европейском рынке в этом сегменте среди массовых производителей остается концерн Volkswagen AG, который ни при каких условиях не откажется от VW Passat и Skoda Superb, следующие поколения которых уже анонсированы.

Кроме немцев в бизнес-классе представлен Peugeot с новым лифтбэком 508, а Toyota со следующего года начнет продажи гибридной версии Camry. Также, скорее всего, в этом классе останется и Kia с Optima, но корейцы преследуют скорее имиджиевые цели, нежели желание конкурировать в бизнес-классе.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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