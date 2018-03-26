Компания Ford приступила к тестам обновленных Fusion (под этим именем седан продается в США) и Mondeo (название для европейского рынка).

Прототипы были обнаружены фотошпионами как в Северной Америке, так и в на полигоне около полярного круга, где машину тестируют в условиях низких температур. Судя по практически полному отсутствию камуфляжа седан претерпит крайне косметические изменения.

У Ford Mondeo/Fusion появится видоизмененная передняя оптика, поменяют форму бампера, кроме того, немного изменится место крепления под регистрационный знак.

Особых изменений не будет и по технике. На европейском рынке Ford будет предлагать Mondeo с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбодвигателями и 2-литровым турбодизелем в трех вариантах форсировки (150, 190 и 240 л.с.). А вот нынешняя 6-ступенчатая коробка Powershift уйдет в прошлое и уступит место 8-ступенчатому «автомату».

Вероятнее всего обновленный Ford Fusion представят в январе на автосалоне в Детройте, а Ford Mondeo покажут в марте на автосалоне в Женеве.

