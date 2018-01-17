Одной из самых неожиданных премьер автосалона в Детройте стала спецверсия купе Ford Mustang, которая получила название Bullit. Посвящена она 50-летнему юбилею фильма «Буллит», в котором одну из главный ролей сыграл фастбэк Ford Mustang.

Как и классический Mustang из фильма спецверсию отличает особый зеленый окрас Dark Highland Green и полное отсутствие каких-либо шильдиков. Спецверсия построена на базе версии GT, мощность 5-литрового мотора которой довели до 475 л.с.

Кроме того, машину можно отличить (хотя после эксклюзивного цвета ни у кого не должно остаться сомнений) по хромированной радиаторной решетке, эксклюзивным 19-дюймовым колесам и усиленным тормозам Brembo.

В салоне машины установлены спортивные сиденья Recaro, а рычаг 6-ступенчатой механической коробки увенчан белым набалдашником, точно таким же, что был у машины в киноленте.

Тираж Ford Mustang Bullit неизвестен, но все автомобили будут проданы исключительно в США. Цены будут объявлены позднее.

