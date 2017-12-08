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8 дек 2017

Ford Mustang получит спецверсию Bullit

Ford Mustang получит спецверсию Bullit

В конце 60-х годов прошлого столетия на киноэкраны вышел фильм «Буллит», в котором одну из главных ролей сыграл фастбэк Ford Mustang GT390. Похоже, в компании решили посвятить этой модели спецверсию.

Необычное купе удалось сфотографировать во время рекламной съемки. В принципе, оно практически не отличается от обычного Mustang, но некоторые детали очень бросаются в глаза. Так у купе нет заднего антикрыла и на нем установлены эксклюзивные колесные диски в ретростиле. В списке опций Ford Mustang 2018 модельного года их нет.

Почему же эта машина будет называться Bullit? Все дело в окрасе. Купе, попавшее в объектив фотошпиона, окрашено в зеленый Dark Highland Green, именно такого цвета был Ford Mustang GT390 в фильме «Буллит». И этот цвет был и тогда не доступен для серийно выпускаемых автомобилей Ford.

Судя по тому, что Ford уже снимает рекламный ролик об этой версии, ее премьера не за горами. Не исключено, что машину покажут на автосалоне в Детройте в январе этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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