Ford Mustang превратили в электромобиль

Компания Ford совместно с производителем автомобильных компонентов Webasto создала полностью электрическое купе Mustang Lithium

Автомобиль оснащён электромотором мощностью более 900 лошадиных сил и 1355 Н•м крутящего момента. Причем, что характерно, тяга передается только на заднюю ось. Кроме того, электрический «Мустанг» оборудован, внимание, механической трансмиссией, что крайне нетипично для электромобилей. К сожалению, динамических характеристик производитель не раскрывает.

Что касается внешности, то спорткар отличается заниженной подвеской и 20-дюймовыми колесными дисками Forgeline с покрышками Michelin Pilot Sport 4S.Такжу мустанг получил кузовные панели из карбона и новый обвес. К сожалению, запуск Mustang Lithium в серию в Ford не планируют. В компании создали прототип для демонстрации возможностей работы с электромобилями и тестирования различных технологий, которые появятся в серийных моделях.