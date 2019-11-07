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7 ноя 2019

Ford Mustang превратили в электромобиль

Ford Mustang превратили в электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford совместно с производителем автомобильных компонентов Webasto создала полностью электрическое купе Mustang Lithium

Автомобиль оснащён электромотором мощностью более 900 лошадиных сил и 1355 Н•м крутящего момента. Причем, что характерно, тяга передается только на заднюю ось. Кроме того, электрический «Мустанг» оборудован, внимание, механической трансмиссией, что крайне нетипично для электромобилей. К сожалению, динамических характеристик производитель не раскрывает.

Что касается внешности, то спорткар отличается заниженной подвеской и 20-дюймовыми колесными дисками Forgeline с покрышками Michelin Pilot Sport 4S.Такжу мустанг получил  кузовные панели из карбона и новый обвес. К сожалению, запуск Mustang Lithium в серию в Ford не планируют. В компании создали прототип для демонстрации возможностей работы с электромобилями и тестирования различных технологий, которые появятся в серийных моделях.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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