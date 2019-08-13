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13 авг 2019

Ford Mustang создают во имя истории

Ford Mustang создают во имя истории
Автор фото: фирма-производитель

Американская мастерская Brown Lee Performance построила специальную версию Ford Mustang в исторической лемановской ливрее Gulf. Внешностью доработки не ограничилось, и под капотом фастбека установили форсированный до 811 сил пятилитровый V8

Было бы странным  брать прекрасный и мощный автомобиль ради того, чтобы его покрасить. Специалисты Brown Lee Performance руководствовались тремя принципами: мощность, скорость и наследие. Поэтому под ярким красочным камуфляжем они спрятали компрессорный 5.0 V8 семейства Coyote, отдачу которого подтянули до 811 сил и 915 Нм крутящего момента. Агрегат можно сочетать с 10-диапазонным «автоматом» или шестиступенчатой «механикой», а сам спорткар доступен в кузове фастбек или кабриолет.

Помимо мощного двигателя, Gulf Heritage Mustang получил новую подвеску и детали обвеса из углепластика. Производственный план предусматривает постройку всего 119 экземпляров Gulf Heritage Mustang, так что перед нами настоящий эксклюзив.

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