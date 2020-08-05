Ford почтил Кэрролла Шелби заряженным Мустангом

Компания Shelby American анонсировала опциональный пакет, с помощью которого из обычных GT350 или GT500 можно сделать особую версию спорткара под названием Signature Edition: пакет посвящен 55-летию модели GT350 и должен напоминать о знаменитом Кэрролле Шелби

В случае с GT500 набор предусматривает модернизацию подвески – она становится более жесткой, а дорожный просвет уменьшается, а также замену оригинального капота на карбоновую альтернативу, которая на 13,6 кг легче. За дополнительные деньги спорткар снабдят еще и углепластиковыми расширителями колесных арок.

Однако основная суть пакета – это увеличение мощности штатного компрессорного V8 объемом 5,2 л за счет доработки нагнетателя и системы охлаждения. «С завода» двигатель развивает 770 л.с. Однако в Shelby American смогли повысить его отдачу до отметки в «более 800» л.с. (точная цифра не называется). В случае с Shelby GT350 увеличения мощности двигателя не происходит, но подвеску спорткару тоже перетряхнут. Кроме того, оба варианта получат и доработанный салон с новой отделкой кресел (на спинках вышьют автограф самого Шелби) и памятными номерными табличками. Всего планируется изготовить 200 таких автомобилей – по сто в каждой модификации.