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18 янв 2017

Ford показал обновленную версию маслкара Mustang

Ford показал обновленную версию маслкара Mustang
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Ford подготовила масштабный рестайлинг легендарного маслкара Mustang шестого поколения.

Текущее поколение американского маслкара встало на конвейер предприятия Ford в Флэт-Роке, штат Мичиган, еще три года назад. Однако, когда General Motors выпустил новую модификацию Chevrolet Camaro, американские потребители быстро сместили фокус внимания на него и продажи маслкара Mustang просели на 13%. Ответным шагом Ford стала остановка производства модели и спешная разработка масштабного обновления.

Отличить обновленную версию автомобиля, в первую очередь, можно по фронтальной части. Mustang получил новую оптику со светодиодной «начинкой», новый комплект бамперов, а кромка крышки капота была занижена на 20 мм.

Из моторной гаммы исчез старый 3,7-литровый атмосферный V6 мощностью 304 л.с.. Как утверждают в компании, автомобили с этим двигателем никогда не пользовались особым спросом у клиентов. Турбированный 2,3-литровый двигатель из семейства EcoBoost стараниями американских инженеров теперь выдает больше мощности. В конструкции пятилитрового V8 появилась система комбинированного впрыска, а степень сжатия была увеличена с 11:1 до 12:1.

В базовой комплектации все двигатели поставляются с шестиступенчтой механической КПП, а также опциональной десятиступенчатой автоматической КПП.

Текущее поколение масокара поставляется на рынки 140 стран мира, а после рестайлинга в этот список войдут еще восемь. Относительно его появления на российском рынке пока ничего неизвестно, однако шанс его появления в нашей стране все же есть.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Авторевю, Мотор

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