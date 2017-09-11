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11 сен 2017

Ford привез в Европу самый мощный Mustang

Ford привез в Европу самый мощный Mustang
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford привезет на автосалон во Франкфурт европейскую версию своего купе Mustang. Как и версия для Северной Америки, которая дебютировала в начале года, машина получила новые светодиодные фары, измененную радиаторную решетку и другие бамперы.

На автосалоне будет представлена самая мощная версия с 5-литровым V8 мощностью 450 л.с. Предыдущий Mustang продавался в Старом Свете с турбированной 2,3-литровой «четверкой» мощностью 310 л.с. Она осталась в гамме, но была дефорсирована до 290 л.с. из-за экологических ограничений. Обе версии получили новую 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. В Ford говорят, что несмотря на потерю мощности в 2,3-литровом моторе ее динамические показатели не изменились благодаря новому «автомату».

Купе получило опциональную активную подвеску Magnetic Ride и самые современные системы безопасности, включая активный круиз-контроль и систему экстренного торможения при обнаружении препятствия (другого автомобиля или пешехода).

Ну а нам остается только завидовать европейцам: несколько лет назад Ford озвучивал планы по выводу Mustang на российский рынок, но в итоге отказался от них. Все машины попадают к нам усилиями «серых» дилеров.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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