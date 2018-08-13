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13 авг 2018

Ford выпустил 10-миллионный Mustang

Ford выпустил 10-миллионный Mustang
Автор фото: фирма-производитель

Купе и кабриолет Ford Mustang давно уже перешли в статус легендарных автомобилей. Американская компания отпраздновала выпуск 10-миллионного автомобиля, который является самым популярным спорткаром в США

Юбилейным стал Mustang в версии GT белого цвета Wimbledon White с двигателем V8 мощностью 460 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль собрали на заводе Ford во Флэт Роке (Мичиган). Первый серийный Mustang, выпущенный в 1964-м, имел такой же цвет и кузов, а в пару к V8 мощностью 164 л.с. шла 3-ступенчатая «механика».

На протяжении 54-летней истории модели Ford Mustang также производился в Сан-Хосе (Калифорния), Метачене (Нью-Джерси) и на заводе в Дирборне (Мичиган), где был выпущен самый первый «пони-кар». В настоящее время выпускается уже шестое поколение спорткара.

Ford Mustang является самым продаваемым спорткаром в Америке на протяжении последних 50 лет. В Европе официальные продажи стартовали в 2015 году и с этого момента в Старом Свете продали 38 тысяч купе и кабриолетов. Основными рынками для Mustang в Европе в прошлом году стали Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и Швеция.

Ford планировал вывести эту модель и на российский рынок, но затем планы изменились, компания сосредоточилась на кроссоверах, а имиджевые модели к нам на рынок не попадают.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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