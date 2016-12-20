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20 дек 2016

Ford запатентовал «тепловой» логотип для «Мустанга»

Ford запатентовал «тепловой» логотип для «Мустанга»
Автор фото: юспто.гов

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало американской компании Ford Motor Company патент на новую разработку, позволяющую выводить изображение на капот автомобиля при помощи тепла, вырабатываемого двигателем.

Как указывается в тексте документа, новый «тепловой» логотип предназначен, в первую очередь для использования на легендарном маслкаре Mustang. И работает он следующим образом. В процессе эксплуатации силовой агрегат автомобиля вырабатывает большое количество тепла, которое обычно просто рассеивается в воздухе и уходит в близлежащие элементы. Американские инженеры решили использовать этот эффект для преображения внешнего вида автомобиля.

Для этого ими был спроектирован новый капот, на внутренней поверхности которого расположены специальные структурные элементы, предназначенные для эффективного поглощения и аккумуляции тепловой энергии. Они расположены таким образом, чтобы прогревать определенные зоны крышки моторного отсека. В конечном итоге на внешней стороне капота образуется горячая зона в виде знаменитого логотипа несущейся галопом лошади.

Впрочем, в обычных условиях увидеть его будет невозможно. Для проявления эмблемы, необходимо, чтобы капот автомобиля был покрыт водой в каком-либо виде – дождевые осадки, роса, иней, снег и т.д.. При включенном двигателе «термальные структуры» испарят слой воды или снега и на капоте проступит логотип.

Однако, предполагается, что наблюдать его можно будет только во время стоянки автомобиля – тепла двигателя просто не хватит, чтобы справится с сильным потоком воздуха, который неизбежно остудит капот.

На данный момент неизвестно, появится ли когда-нибудь новая разработка на серийных версиях Ford Mustang. В самой же компании пока сохраняют молчание относительно возможности дальнейшего применения этой технологии.

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При написании новости использовалась информация:
USPTO, AutoGuide, Мотор

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