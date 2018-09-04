Глобальная гибридизация. Теперь и Мустанг

Ford Mustang стал очередной жертвой гибидизации

Это не шутка из "желтых газет", а информация, просочившаяся в американские СМИ от одного из флагманов автопрома. Ford Mustang тоже сделают гибридом в фарватере общемирового тренда гибридизации новых авто топового сегмента.

Этот спорткар всегда считался хранителем американских автомобильных традиций. Задний привод, классические параметры управляемости и динамика, внешний облик и внутренний дизайн напоминают о славном прошлом известной и одной из старейших марок. Разработчики часто стараются стилизовать под «проверено временем» современные средства, применяемые в этом совсем не бюджетном автомобиле. Но и эту машину решено сделать гибридной. По-видимому, спрос потребителей в США на электромобили и гибридные виды транспорта неумолимо вытесняет их тягу к добрым традициям.

Подробности и параметры пока не сообщаются – новая модель будет представлена только в 2020-2021 годах. Но уже известно, что в линейке появится и полноприводный вариант. Этого с Мустангами тоже раньше не случалось.