Электрический кроссовер Mustang: объявлена дата презентации

Ford анонсировал презентацию полностью электрического кроссовера. Модель покажут 17 ноября

Новинка станет первым Фордом, который изначально проектировался в качестве электромобиля. Визуально автомобиль будет подражать купе Mustang. Поговаривают, что он будет называться Mach-E и получит задний привод. Технические подробности полностью не известны, но по обрывкам информации, которые просачивались ранее, старшие версии электромобиля будут иметь запас хода в 500-600 километров.

Ранее Ford уже выпускал электромобиль — на базе Focus третьего поколения. Его производство началось в декабре 2011 года. Изначально модель оснащалась аккумулятором емкостью 23 кВт*ч, в 2017 году появилась новая батарея на 33,5 кВт*ч. Мощность электромотора составляла 145 л.с. Выпуск был завершен в 2018 году.