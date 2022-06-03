Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2022

Новый Ford Mustang получит механическую коробку передач

Новый Ford Mustang получит механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Интересное дело получается - в массовом сегменте автолюбителям приходится доплачивать, чтобы заполучить в распоряжение машину с АКПП, а в сегменте спорткаров все наоборот- люди платят, как раз, за "механику"

Это легко объяснить - большинство автопроизводителей давно перешли на использование автоматических и роботизированных трансмиссий, но некоторым пользователям хочется ощутить драйв, вот и ставят МКПП в прайс-листы, как эксклюзивную опцию.

Компания Ford одна из немногих, кто еще помнит о ручном механизме переключения передач. Недавно стало известно, что модель Mustang обязательно получит "ручную" коробку.Согласно более ранней информации, новый Mustang сохранит не только коробку передач, но и два мотора предшественника — четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 литра и пятилитровый Coyote V8, однако последнему, вероятно, потребуются доработки, чтобы он вписался в более жесткий экостандарт.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Mustang Mach 1 [EU] (2021)

Ford Mustang получит полный привод

01 декабря 2020

Ford почтил Кэрролла Шелби заряженным Мустангом

05 августа 2020
Ford Mustang Mach-E 2021

Стала известна мощность Ford Mustang Mach 1

16 июня 2020
Ford Mustang Lithium Concept 2019

Ford Mustang превратили в электромобиль

07 ноября 2019

Электрический кроссовер Mustang: объявлена дата презентации

28 октября 2019
Ford Mustang

В московском каршеринге появятся ретро-автомобили

23 августа 2019

 Новости Ford Mustang

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 4 6