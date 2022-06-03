Новый Ford Mustang получит механическую коробку передач

Интересное дело получается - в массовом сегменте автолюбителям приходится доплачивать, чтобы заполучить в распоряжение машину с АКПП, а в сегменте спорткаров все наоборот- люди платят, как раз, за "механику"

Это легко объяснить - большинство автопроизводителей давно перешли на использование автоматических и роботизированных трансмиссий, но некоторым пользователям хочется ощутить драйв, вот и ставят МКПП в прайс-листы, как эксклюзивную опцию.

Компания Ford одна из немногих, кто еще помнит о ручном механизме переключения передач. Недавно стало известно, что модель Mustang обязательно получит "ручную" коробку.Согласно более ранней информации, новый Mustang сохранит не только коробку передач, но и два мотора предшественника — четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 литра и пятилитровый Coyote V8, однако последнему, вероятно, потребуются доработки, чтобы он вписался в более жесткий экостандарт.