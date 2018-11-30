Новый Мустанг приедет в Детройт

Подразделение Ford Performance опубликовало очередной тизер и раскрыло дату премьеры нового Mustang. Автомобиль дебютирует на автосалоне в Детройте зимой следующего года

На тизерном изображении показан двигатель с эмблемой кобры, а на номерной табличке выгравирована дата - 14.01.19. Да, речь идет не об обычном «Мустанге», а о его самой заряженной версии- Shelby GT500, которая должна стать самой мощной серийной моделью марки с допуском на обычные дороги. Кстати, на автосалоне в Лос-Анджелесе стенд Ford также напоминает о предстоящей премьере. В стилизованном под коробку для игрушечной машинки контейнере выставлен классический Shelby GT500 1967 года. Под ним висят таблички с кратким описанием моделей линейки Mustang Shelby и указана дата презентации нового купе - 14.01.19.

Что касается самой модели, то «самый быстрый Мустанг» будет оснащен двигателем V8 c приводным нагнетателем. Полная отдача от силовой установки должна составить более 700 лошадиных сил. Также от обычных «Мустангов» Shelby GT500 будет отличаться большим количеством углепластиковых деталей. Отметим, что на данный момент самым быстрым «Мустангом» является Shelby GT350. Модель оснащается 5,2-литровым атмосферным V8, выдающим 533 лошадиные силы.