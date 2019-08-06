Раскрыты подробности о новом мощном «Мустанге»

Ford поделился характеристиками Mustang Shelby GT500 2020 модельного года. Под капотом пропишется модернизированная 5,2-литровая «восьмёрка». Мотор выдаёт 770 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента

Если вы, глядя на фото нового мотора, скажете, что такой же двигатель устанавливается на «младший» Mustang GT350, то мы снимаем шляпу перед вашей наблюдательностью, но в тоже время мы вынуждены вас огорчить тем фактом, что отличий между моторами целая масса. Например, в новом двигателе появился компрессор Roots рабочим объёмом 2650 кубических сантиметров. Также изменились головка блока, клапаны, и конструкция коленвала.

Любопытно, что время разгона до сотни пока держится в секрете, зато Ford объявил, что на разгон с нуля до 100 миль в час (около 161 км/ч) и торможение до полной остановки масклкар тратит всего 10,6 секунды. Кстати, помимо нового мотора впервые на GT500 будет установлена роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и 420-миллиметровые передние тормозные диски.