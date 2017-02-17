Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале отзыва автомобилей американской компании Ford на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – американские пикапы Ford Ranger, реализованные на первичном автомобильном рынке в России в период с 1-ого апреля 2012 года по 30-ое сентября 2012 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 91 экземпляр. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала выявленный дефект датчика скорости вращения выходного вала, который при определенных обстоятельствах может передать автоматической коробке переключения передач некорректный сигнал. При поступлении такого сигнала АКПП произведет переключение передачи с шестой на первую. Столь резкое понижение передачи, в свою очередь, станет причиной столь же резкого сокращения скорости вращения колес. Это может затруднить управление автомобилем вплоть до полной потери контроля над ним.

Официальные дилеры американского автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные пикапы, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут калибровку модуля управления трансмиссией (ТСМ).