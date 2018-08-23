Автомобильный портал Motorpage
23 авг 2018

Ford привез в Европу самый крутой Ranger

Ford привез в Европу самый крутой Ranger
Автор фото: фирма-производитель

Пикап Ford Ranger впервые получил «заряженную» версию Raptor после обновления в этом году. В начале машина дебютировала в Юго-Восточной Азии, а теперь добралась и до Старого Света

От стандартной версию Raptor отличают увеличенный дорожный просвет (он составит 283 мм), иная радиаторная решетка, расширители колесных арок и внедорожная резина. Пикап доступен исключительно в полноприводном варианте (как и Ford F-150 Raptor).

Стандартная подвеска была полностью переработана. Базовые амортизаторы заменили на внедорожные производства компании Fox, пикап получил 332-миллиметровые тормозные диски и 17-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich. Также пикап получил стальную защиту нижней части кузова.

Пикап Ford Ranger Raptor оснащается 2-литровым турбодизелем мощностью 213 л.с. Трансмиссия — исключительно 10-ступенчатый «автомат». Управляющая электроника имеет шесть режимов работы: нормальный, спортивный, гравий, грязь, режим движения по камням, а также режим Baja.

На российском рынке пикап вряд ли появится: Ford давно прекратил у нас продажи обычных версий Ranger, чего уж говорить о его «заряженной» модификации.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Ranger

Ford встроит радары в фонари пикапа Ranger

03 августа 2018
Ford Ranger Raptor

Рассекречен самый крутой Ford Ranger

08 февраля 2018
Ford Ranger

Ford представил обновленный Ranger

16 января 2018
Ford Ranger Raptor

Ford представит «заряженную» версию Ranger в феврале

22 декабря 2017
Ford Ranger Black Edition

Ford Ranger получил спецверсию

01 сентября 2017
Ford Ranger

Компания Ford отзывает более тысячи внедорожников Ranger

30 марта 2017

 Новости Ford Ranger

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"
Renault Duster - renault duster dakar: и это тоже турция!
Автопутешествия
22 августа 2018

Renault Duster
"И это тоже Турция!"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 исповедует восточную философию умиротворения
Тест драйв
20 августа 2018

DFM AX7
"DFM AX7 исповедует восточную философию умиротворения"
Mercedes-Benz S-class Coupe - mercedes s 560 coupe 4matic 2018: четверть миллиона долларов у бордюра
Тест драйв
17 августа 2018

Mercedes-Benz S-class Coupe
"Mercedes S 560 Coupe 4matic: четверть миллиона долларов у бордюра"

Написано новостей:

2 1 8 5 0