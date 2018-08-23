Пикап Ford Ranger впервые получил «заряженную» версию Raptor после обновления в этом году. В начале машина дебютировала в Юго-Восточной Азии, а теперь добралась и до Старого Света

От стандартной версию Raptor отличают увеличенный дорожный просвет (он составит 283 мм), иная радиаторная решетка, расширители колесных арок и внедорожная резина. Пикап доступен исключительно в полноприводном варианте (как и Ford F-150 Raptor).

Стандартная подвеска была полностью переработана. Базовые амортизаторы заменили на внедорожные производства компании Fox, пикап получил 332-миллиметровые тормозные диски и 17-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich. Также пикап получил стальную защиту нижней части кузова.

Пикап Ford Ranger Raptor оснащается 2-литровым турбодизелем мощностью 213 л.с. Трансмиссия — исключительно 10-ступенчатый «автомат». Управляющая электроника имеет шесть режимов работы: нормальный, спортивный, гравий, грязь, режим движения по камням, а также режим Baja.

На российском рынке пикап вряд ли появится: Ford давно прекратил у нас продажи обычных версий Ranger, чего уж говорить о его «заряженной» модификации.

