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1 сен 2017

Ford Ranger получил спецверсию

Ford Ranger получил спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Казалось бы, Европа — это не тот регион, где пикапы должны хорошо продаваться, густозаселенные районы, хорошие дороги. Но и здесь пикапы находят своих покупателей. Так с начала 2017 года в Европе было продано более 23 тысяч Ford Range.

Чтобы еще больше подогреть интерес к модели, на автосалоне во Франкфурте Ford представит спецсерию Ranger Black Edition, созданную на базе комплектации Limited. Он отличается черным цветом кузова, на котором отсутствуют какие-либо хромированные детали. В черном цвете также выполнены решетка радиатора, легкосплавные колеса, защитная дуга за кабиной и все остальные детали экстерьера. Ford Ranger новой серии будет предлагаться только в кузове с двойной кабиной Double Cab, а общий объем производства будет ограничен всего 2500 автомобилями.

В стандартное оснащение пикапа Ford Ranger Black Edition входят спутниковая навигация, передние парковочные сенсоры и камера заднего вида, список оборудования по сравнению с комплектацией, список оборудования по сравнению с комплектацией Limited дополнен мультимедийной системой Ford SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, двухзонным климат-контролем, кожаной отделкой сидений и обогреваемыми боковыми зеркалами с электроприводом. Ford Ranger в комплектации Limited оснащается двигателем TDCi Duratorq рабочим объемом 2,2 л (4 цилиндра, 160 л.с., 385 Нм) или 3,2 л (5 цилиндров, 200 л.с., 470 Нм), полноприводной трансмиссией и 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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