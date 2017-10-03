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3 окт 2017

Ford Ranger получит «заряженную» версию

Ford Ranger получит «заряженную» версию

Пикап Ford Ranger был разработан, в первую очередь, для развивающихся рынков, таких как Таиланд или Южная Африка, хотя продается и в ряде европейских стране. Но следующее поколение будет глобальным, модель будут собирать и в США.

Конкуренции с более крупным Ford F-150 не будет: Ranger будет позиционироваться как более дорогая, богато оснащенная машина. Но как и свой «брат» она получит мощную «заряженную» версию Raptor, причем впервые в своей истории.

По неофициальным данным пикап получит 2-литровый турбодизель мощностью более 200 л.с. и 10-ступенчатый «автомат». Кроме мощного двигателя Frod Ranger Raptor получит увеличенные дорожный просвет, подвеску с увеличенными ходами, внедорожные шины, мощные тормоза и защиту нижней части кузова.

Производство нового поколения Ford Ranger начнется в 2019 году. Причем, в начале сборку машин организуют в США, а уже затем в Таиланде и Южной Африке. Примерно через год после начала производства на базе Ford Ranger будет сделан возрожденный внедорожник Bronco.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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