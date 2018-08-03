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3 авг 2018

Ford встроит радары в фонари пикапа Ranger

Ford встроит радары в фонари пикапа Ranger
Автор фото: фирма-производитель

Системой мониторинга объектов в «мертвых» зонах на автомобилях сегодня никого не удивишь: она встречается даже на весьма недорогих автомобилях. Но в Ford пошли дальше и разработали систему, которая может работать, даже если автомобиль двигается с прицепом

Два дополнительных сенсора, встроенных непосредственно в задние фонари пикапа, отслеживают пространство по бокам от прицепа по всей его длине. Система сигнализирует о присутствии транспортного средства в слепой зоне прицепа до тех пор, пока этот автомобиль не обгонит Ford Ranger.

Система предусматривает три различных профиля настроек в зависимости от длины прицепа. Водитель указывает длину прицепа, чтобы электроника «знала» насколько далеко назад должна простираться зона мониторинга системы.

Система BLIS на Ford Ranger работает вне зависимости от того, буксирует ли автомобиль прицеп. Если Ford Ranger движется без прицепа, на боковые зеркала выводится сигнал о нахождении транспортного средства в слепой зоне возле пикапа.

Пикап Ford Ranger на российском рынке не представлен, и американский концерн, судя по всему, и не собирается начинать его продавать у нас. Систему мониторинга объектов в «мертвых» зонах в России можно встретить на Ford Focus, Mondeo, Kuga и Explorer.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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