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26 апр 2022

Ford показал новый Taurus

Ford показал новый Taurus
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль представляет из себя  китайский седан Mondeo, которому заменили все шильдики и наклейки

Надо сказать, что обычным ребрендингом дело не ограничилось. Прежде чем вывести модель в жаркие страны, ее поверили на предмет соответствия условиям климата Ближнего Востока. В результате  машинам пришлось усовершенствовать систему кондиционирования и фильтрации, дабы машины, которые будут поставлять напрямую из Китая, смогли бы перенести высокую жару и песчаную пыль.

В набор силовых установок не вмешивались – как и в Китае, на рынке Ближнего Востока автомобиль будет доступен с безальтернативным двухлитровым турбомотором, мощность которого составляет 246 лошадиных сил.  Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.  Тип привода – передний.

При написании новости использовалась информация:
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