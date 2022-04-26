Ford показал новый Taurus

Автомобиль представляет из себя китайский седан Mondeo, которому заменили все шильдики и наклейки

Надо сказать, что обычным ребрендингом дело не ограничилось. Прежде чем вывести модель в жаркие страны, ее поверили на предмет соответствия условиям климата Ближнего Востока. В результате машинам пришлось усовершенствовать систему кондиционирования и фильтрации, дабы машины, которые будут поставлять напрямую из Китая, смогли бы перенести высокую жару и песчаную пыль.

В набор силовых установок не вмешивались – как и в Китае, на рынке Ближнего Востока автомобиль будет доступен с безальтернативным двухлитровым турбомотором, мощность которого составляет 246 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Тип привода – передний.