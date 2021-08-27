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27 авг 2021

Ford не будет выпускать пикап на базе Bronco

Ford не будет выпускать пикап на базе Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Как только американский концерн представил новый SUV, поклонники марки засыпали руководство вопросами – когда вы создадите пикап. Дескать, рубленные формы Bronco прямо призывают построить из него пикап

Интересно, но по началу в Ford не стали отказываться от этой затеи, и даже «покормили» фанатов несколькими туманными анонсами – мол, модель выйдет уже в 2024 и составит конкуренцию Jeep Gladiator. К сожалению, ждать этого не придется – марка отказывается от своих планов.

Как сообщает Automotive news, руководство Ford приняло такое решение из-за боязни внутренней конкуренции. По мнению экспертов топ-менеджеры считают, что линейка пикапов полностью самодостаточна. При этом младший представитель семейства Bronco — кроссовер Bronco Sport — в пикап уже пере¬воплотился. Лёгкий грузовик с несущим кузовом под названием Maverick компания Ford представила в начале нынешнего лета.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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