Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

Машина построена на базе модификации Raptor

Начнем с доработок двигателя. Если в штатном исполнении трехлитровый V6 развивает 424 лошадиные силы, то в исполнении от Hennessey тот же двигатель развивает уже 507 лошадиных сил. Такие показатели были достигнуты за счет установки новых ЭБУ и турбонаддува с интеркулером.

Что касается внешних отличий, то дорожный просвет внедорожника увеличивают на 75 миллиметров. Кроме того, VelociRaptor выделяет собственными бамперами, кастомными 10-спицевыми дисками с 37-дюймовой резиной и тематической графикой на кузове. В салоне такого внедорожника появятся особые вышивки и памятные таблички.