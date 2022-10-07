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7 окт 2022

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Машина построена на базе модификации Raptor

Начнем с доработок двигателя. Если в штатном исполнении трехлитровый V6 развивает 424 лошадиные силы, то в исполнении от Hennessey тот же двигатель развивает уже 507 лошадиных сил.  Такие показатели были достигнуты за счет  установки новых ЭБУ и турбонаддува с интеркулером.

Что касается внешних отличий, то дорожный просвет внедорожника увеличивают на 75 миллиметров. Кроме того, VelociRaptor  выделяет собственными бамперами,  кастомными 10-спицевыми дисками с 37-дюймовой резиной и тематической графикой на кузове. В салоне такого внедорожника появятся особые вышивки и памятные таблички.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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