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11 авг 2022

Ford состарил внедорожник Bronco

Ford состарил внедорожник Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн представил новую спецверсию внедорожника Bronto – для любителей ретроавтомобилей, недаром такие автомобили получили приставку «Heritage»(наследие) к названию

Несложно догадаться, что автопроизводитель отсылает нас к оригинальному «Бронко» конца шестидесятых годов. Рамный внедорожник в комплектации Heritage снаружи выделяют винтажные колесные диски R17 бело-кремового цвета Oxford White и окрашенные тем же оттенком элементы экстерьера — решетка радиатора, полосы на боковинах, съёмная крыша. Решетка особого дизайна — с удлиненными прямоугольными прорезями и красными буквами логотипа.

Агрегаты же здесь остаются стандартными -  под капотом располагается 2.3-литровый трехсотсильный турбомотор, который работает в паре с 10-диапазонным автоматом. Интересно, но клиент в качестве альтернативы может заказать автомобиль и с 7-ступенчатой механикой.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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