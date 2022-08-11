Ford состарил внедорожник Bronco

Американский концерн представил новую спецверсию внедорожника Bronto – для любителей ретроавтомобилей, недаром такие автомобили получили приставку «Heritage»(наследие) к названию

Несложно догадаться, что автопроизводитель отсылает нас к оригинальному «Бронко» конца шестидесятых годов. Рамный внедорожник в комплектации Heritage снаружи выделяют винтажные колесные диски R17 бело-кремового цвета Oxford White и окрашенные тем же оттенком элементы экстерьера — решетка радиатора, полосы на боковинах, съёмная крыша. Решетка особого дизайна — с удлиненными прямоугольными прорезями и красными буквами логотипа.

Агрегаты же здесь остаются стандартными - под капотом располагается 2.3-литровый трехсотсильный турбомотор, который работает в паре с 10-диапазонным автоматом. Интересно, но клиент в качестве альтернативы может заказать автомобиль и с 7-ступенчатой механикой.