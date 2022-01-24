Представлена экстремальная версия внедорожника Ford Bronco

Компания Ford показала самый мощный Bronco, который получил приставку Raptor в названии. Вдохновением для создания машины послужили гонки в пустыне

Начнем с кузова – инженеры увеличили его жесткость. Далее подвеска – установили амортизаторы от более тяжелого пикапа F-150. Клиренс внедорожника увеличился до внушительных 33 сантиметров, а колея расширилась до 187 сантиметров.

Что касается двигателя, здесь производитель пока не раскрывает каких-либо подробностей. Объявлено лишь то, что новинка окажется мощнее своего исходника – инсайдеры говорят об установке 400-сильного мотора от Explorer ST. Существует и другая версия – на машину могут поставить 600-сильный V8.