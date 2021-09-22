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22 сен 2021

Заслуживает ли Ford Bronco наименование «Raptor»

Заслуживает ли Ford Bronco наименование «Raptor»
Автор фото: фирма-производитель

Наименованием Raptor Ford традиционно называет свои самые мощные версии пикапов и внедорожников. Новая версия  модели Bronco будет носить его с гордостью

Да, это будет самый мощный внедорожник в линейке – под его капотом расположится трехлитровый бензиновый мотор с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 456 лошадиных сил. Отметим, что данная силовая установка уже знакома нам по модели Ford Explorer ST.  До сотни кроссовер разгоняется за шесть секунд, но учитывая, что Bronco меньше и легче Explorer, то можно ожидать от него лучших результатов.

Среди остальных отличий Bronco Raptor можно выделить усиленное шасси, перенастроенную подвеску с увеличенным дорожным просветом, и внедорожные покрышки. Премьера модели состоится в начале 2022 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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