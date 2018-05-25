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25 май 2018

Ford привез в Россию обновленный EcoSport

Ford привез в Россию обновленный EcoSport
Автор фото: фирма-производитель

Рестайлингиновый вариант Ford EcoSport американцы показали еще осенью 2016 года, но кроссовер только сейчас добрался до России, где его, кстати, будут собирать по полному циклу.

Внешне машина практически не изменилась: поменялись лишь бамперы, да изменился дизайн легкосплавных колес (которые теперь могут быть и 17-дюймовыми). А вот салон кардинально перекроили. На приборной панели появились цветные вставки, а главное отличие: отдельно стоящий монитор мультимедийной системы SYNC 3 с диагональю 6-8 дюймов в зависимости от комплектации.

Машины были адаптированы для российского рынка: объем бачка стеклоомывающей жидкости был увеличен до 4,5 литров, а форсунки стеклоомывателя получили подогрев.

Старый 1,6-литровый двигатель был заменен новым 1,5-литровым турбомотором мощностью 123 л.с. Он доступен для переднеприводных версий с механической коробкой передач. А вот 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащаются полноприводные варианты, теперь комплектуется не «механикой», а автоматической трансмиссией. Оба силовых агрегата адаптированы для питания бензином Аи-92.

Базовой версией стала Ambient вместо Trend: с 1,5-литровым двигателем кроссовер обойдется в 959 000 рублей, что на 20 тыс. дешевле дорестайлингового варианта. А цены на полноприводный вариант с 2-литровым мотором и «автоматом» начинаются с отметки в 1 229 000 рублей за комплектацию Trend.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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