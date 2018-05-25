Рестайлингиновый вариант Ford EcoSport американцы показали еще осенью 2016 года, но кроссовер только сейчас добрался до России, где его, кстати, будут собирать по полному циклу.

Внешне машина практически не изменилась: поменялись лишь бамперы, да изменился дизайн легкосплавных колес (которые теперь могут быть и 17-дюймовыми). А вот салон кардинально перекроили. На приборной панели появились цветные вставки, а главное отличие: отдельно стоящий монитор мультимедийной системы SYNC 3 с диагональю 6-8 дюймов в зависимости от комплектации.

Машины были адаптированы для российского рынка: объем бачка стеклоомывающей жидкости был увеличен до 4,5 литров, а форсунки стеклоомывателя получили подогрев.

Старый 1,6-литровый двигатель был заменен новым 1,5-литровым турбомотором мощностью 123 л.с. Он доступен для переднеприводных версий с механической коробкой передач. А вот 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащаются полноприводные варианты, теперь комплектуется не «механикой», а автоматической трансмиссией. Оба силовых агрегата адаптированы для питания бензином Аи-92.

Базовой версией стала Ambient вместо Trend: с 1,5-литровым двигателем кроссовер обойдется в 959 000 рублей, что на 20 тыс. дешевле дорестайлингового варианта. А цены на полноприводный вариант с 2-литровым мотором и «автоматом» начинаются с отметки в 1 229 000 рублей за комплектацию Trend.

