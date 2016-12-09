Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о начале отзыва автомобилей американской компании Ford в России.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили только одной модели – американские кроссоверы Ford EcoSport, которые были проданы на территории РФ в период со 2-ого октября 2014 года по 13 апреля текущего года. Общее количество отзываемых автомобилей – 1 320 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стал выявленный дефект в замке рулевой колонки. В ходе внутренней проверки специалисты Ford обнаружили, что этот компонент при определенных условиях может не срабатывать из-за ошибки в обмене данными между модулями KVM и ESC. Наличие подобной неисправности входит в противоречие с требованиями Правил ООН №116-00 «Защита транспортного средства от несанкционированного использования».

Официальные дилеры американского автопроизводителя в России оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные кроссоверы, о наличии дефекта и пригласят пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров перепрограммируют модуль антиблокировочной системы торможения (ABS) в соответствии с сервисной инструкцией.