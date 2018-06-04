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4 июн 2018

В России стартовало производство обновленного Ford EcoSport

В России стартовало производство обновленного Ford EcoSport
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford Sollers начала  серийное производство обновленного Ford EcoSport в России. Как и прежде, компактный кроссовер будет выпускаться на заводе компании в Набережных Челнах


Произвдство осуществляется по технологии получно цикла, со сваркой и окраской кузовов, а также контроль качества и тестирование готовой продукции. Первым с конвейера российского завода сошел Ford EcoSport синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации Titanium Plus с 2-литровым двигателем, 6-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Внешне машина практически не изменилась: поменялись лишь бамперы, да изменился дизайн легкосплавных колес (которые теперь могут быть и 17-дюймовыми). А вот салон кардинально перекроили. На приборной панели появились цветные вставки, а главное отличие: отдельно стоящий монитор мультимедийной системы SYNC 3 с диагональю 6-8 дюймов в зависимости от комплектации.

Машины были адаптированы для российского рынка: объем бачка стеклоомывающей жидкости был увеличен до 4,5 литров, а форсунки стеклоомывателя получили подогрев.

Старый 1,6-литровый двигатель был заменен новым 1,5-литровым турбомотором мощностью 123 л.с. Он доступен для переднеприводных версий с механической коробкой передач. А вот 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащаются полноприводные варианты, теперь комплектуется не «механикой», а автоматической трансмиссией. Оба силовых агрегата адаптированы для питания бензином Аи-92.

Базовой версией стала Ambient вместо Trend: с 1,5-литровым двигателем кроссовер обойдется в 959 000 рублей, что на 20 тыс. дешевле дорестайлингового варианта. А цены на полноприводный вариант с 2-литровым мотором и «автоматом» начинаются с отметки в 1 229 000 рублей за комплектацию Trend.
 

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При написании новости использовалась информация:
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