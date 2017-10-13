Автомобильный портал Motorpage
13 окт 2017

Из России начали поставлять комплектующие на завод Ford в Румынию

Из России начали поставлять комплектующие на завод Ford в Румынию
Автор фото: фирма-производитель

Российские производители автокомпонентов начали экспорт своей продукции на завод «голубого овала», расположенный в Румынии. Там организована сбора кроссоверов Ford EcoSport для европейского рынка.

Ford закупает в России штамповку кузовных деталей, элементы интерьера, стекла, уплотнители. В частности, завод компании Faurecia в Ленинградской области экспортирует дверные панели, компания AGC из Нижнего Новгорода – стекла, расположенный там же завод Magna – чехол запасного колеса, Saargummi в Ярославле производит резиновые уплотнения, штампованные кузовные детали поступают сразу от двух производителей – Coscunoz (Татарстан) и Peterform (Ленинградская область).

«В России сформирован большой пул локальных поставщиков, которых сейчас у компании более 70-ти, – говорит вице-президент по закупкам Ford Sollers Николай Ходосевич. – Совместно с нашими партнерами мы проделали большой путь для того, чтобы российские автокомпоненты могли конкурировать с производителями из других стран не только по качеству, но и по цене. Интерес к поставкам российских автокомпонентов для румынского завода объясняется логистической близостью двух стран, наличием у российских поставщиков производственных мощностей, соответствующих мировым требованиям по качеству, а также выгодой от девальвации рубля».

Производство кроссоверов Ford EcoSport в Румынии началось накануне. Ранее на европейский рынок данная модель поставлялась с индийского завода в Ченнау. Перенос производства в Ford объясняют необходимостью справиться с растущим спросом на кроссоверы в Европе.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ford

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford адаптировал EcoSport под российские реалии

16 декабря 2016

Ford сообщил о начале отзыва своих автомобилей в России

09 декабря 2016

Ford показал в Лос-Анджелесе EcoSport для американского рынка

15 ноября 2016

Стала известна дата появления обновленного Ford EcoSport

01 ноября 2016
Ford EcoSport 2016

Обновленный Ford EcoSport уже доступен для заказа в Великобритании

15 июля 2015
Ford Ecosport

В Европе стартовали продажи обновленного «паркетника» Ford Ecosport

03 июля 2015

 Новости Ford EcoSport

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"
Skoda Rapid - skoda rapid 2017 бунтарь
Тест драйв
11 октября 2017

Skoda Rapid
"Бунтарь"
Porsche Panamera Sport Turismo - porsche panamera sport turismo 2018 мечты сбываются?
Тест драйв
09 октября 2017

Porsche Panamera Sport Turismo
"Мечты сбываются?"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 9 0 7